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شكرا لقرائتكم خبر عن بياتيك متمسك بميلان حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
يصر البولندي كريستوف بياتيك على البقاء في ميلان، رغم العروض العديدة التي تلقاها خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
ورفض بياتيك العروض المقدمة له من قبل ناديه السابق جنوى، بجانب كريستال بالاس، للحصول على خدماته في كانون الثاني الحالي.
وارتبط اسم بياتيك بالرحيل عن ميلان، خاصة بعد التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بياتيك يرغب في البقاء مع ميلان.
وسجل بياتيك خمسة أهداف فقط هذا الموسم، منها ثلاثة من ركلات جزاء.
وكشف التقرير أن بياتيك لا يرغب في الانضمام إلى أندية في مستوى جنوى أو كريستال بالاس، وأنه إذا اضطر لمغادرة ميلان فسيكون لنادٍ في نفس المكانة.
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