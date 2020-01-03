شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف» وإيتو يصلان الغردقة.. و«أبوعلي» يتابع اللمسات الأخيرة لحفل «الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المشاركون في حفل الأفضل في إفريقيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩، الوصول لمدينة الغردقة للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام يوم ٧ يناير الجاري، بمنطقة سهل حشيش.

كان أول الوصول أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم «كاف»، بصحبة أسطورة الكرة الإفريقية الكاميروني صامويل إيتو، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الحفل، الذي من المقرر أن يقدمه النجم الكاميروني من الغردقة مباشرۃ.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي الاثنين المقبل نجوم الساحرة المستديرة حول العالم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي بينهم النجم العالمى الفرعون المصري محمد صلاح، والأسد السنغالى ساديو مانى، لاعبا نادى ليفربول الإنجليزي، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادى مانشستر سيتي، وذلك على متن طائرة خاصة، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى نجوم الكرة المصرية، محمود الخطيب وحسن شحاتة وشوقي غريب.

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وأكد كامل أبوعلى، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف للحفل، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه تم الانتهاء من المسرح العائم على مياه البحر، وخيمة الاحتفال.

وأضاف أبوعلى أن أحد ألمع النجوم في العالم سيكون ضيف الحفل وأن الإعلان عن اسمه سيكون مفاجأة الحفل.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل من كاف ومجموعة بيك الباتروس المنظمة والمستضيفة للحفل، تحت الإشراف المباشر له، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للحفل.

يذكر أن حفل الأفضل لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019 سيكون في ٧ من شهر يناير2020، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.