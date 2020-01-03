تشيلسي يعيد النظر في صفقة سانشو بطلب لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

أوضحت الصحيفة البريطانسة "ذا صن" أن ​نادي تشيلسي​ قرر تغيير خططه بشأن لاعب ​بوروسيا دورتموند​ ​جادون سانشو​ حيث لا تنوي الإدارة حسم الصفقة بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأفادت أن المدرب ​فرانك لامبارد​ تحدث مع مسؤولي البلوز وأخبرهم أن فريقه لا يحتاج إلى جناح جديد في الوقت الحالي، ومن ثم سيكون عليهم تأجيل صفقة سانشو حتى الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأولوية لدى لامبارد حالياً تتمثل في تعزيز خط هجوم الفريق لتخفيف الضغط على تامي أبراهام، حيث يأمل في ضم لاعب جديد لإضافة المزيد من القوة والدعم على الناحية الهجومية.

ويعاني تشيلسي من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة حيث حقق 3 انتصارات فقط في آخر تسع مباريات في الدوري الإنكليزي.