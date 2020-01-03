شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة المُرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر من رابطة المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن قائمة اللاعبين المُرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر.

ويتنافس على تلك الجائزة 6 لاعبين، وسينتهي التصويت يوم 6 يناير المقبل. وضمت قائمة اللاعبين كل من ثُنائي ليفربول، ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد، والإنجليزي، ماركوس راشفورد مُهاجم مانشستر يونايتد، والإسباني أداما تراوري جناح وولفرهامبتون؛ بالإضافة إلى كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وفروستر حارس واتفورد.

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