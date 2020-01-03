غياب هازارد عن السوبر الإسباني بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس مدريد

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وجاء حديث زيدان في مؤتمر صحفي أمس عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة الـ19 من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

Advertisements

وقال زيدان إن هازارد مستبعد بنسبة 100% من كأس السوبر، حيث إن الأمر يتعلق باستعادة عافيته بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها من اللاعب توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا التي انتهت (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (0-0) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 ديسمبر الماضي.

وتستضيف محافظة جدة كأس السوبر بين الثامن من يناير والـ12 منه، حيث يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء المقبل، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدوري برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ويحل الريال ضيفا على خيتافي اليوم، فيما يحل برشلونة ضيفا على إسبانيول.