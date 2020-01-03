افتتاح ضخم لرالي داكار السعودية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يجري بقرية داكار في كورنيش جدة الشمالي اليوم حفل افتتاح رالي داكار السعودية 2020 بحضور محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، فيما ينطلق السباق غدا ويستمر حتى 17 يناير للمرة الأولى في آسيا بمشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقا شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.

وكانت فعاليات قرية داكار انطلقت أمس الأول وتستمر حتى انتهاء حفل الافتتاح بالتزامن مع انطلاق الحدث الرياضي الكبير.

ويعد رالي داكار السعودية الذي ينطلق من مدينة جدة مرورا بعدد من المناطق امتدادا للنسخ السابقة من السباق الذي جرى عبر تاريخه في 3 دول أوروبية و21 دولة أفريقية و5 دول في أمريكا الجنوبية.

حفل الافتتاح

يحيي حفل الافتتاح منتجون موسيقيون من المملكة، فضلا عن عدد من الفقرات الأخرى المشوقة مثل عروض السيرك الحركية لفريق «كيتونب»، كما يمكن لزوار القرية والجماهير الحاضرة الاستمتاع بها على مدار اليوم.

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وتضم قرية داكار عددا من الفعاليات المتعلقة برياضة المحركات، بالإضافة إلى التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في هذه النسخة الـ42 من الرالي العالمي، حيث يصعد السائقون بمركباتهم إلى مسرح القرية لتراها الجماهير الحاضرة وتتعرف عن قرب على فئات المركبات المشاركة في السباق.

متحف «اكتشف داكار»

وتستضيف القرية متحف «اكتشف داكار»، الذي يحتوي على مواد مصورة ومرئية توثق تاريخ الرالي الأعرق في العالم، ويقدم للجماهير لمحة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها الأصيلة.

وإلى جانب المتحف، تشهد القرية إقامة 4 عروض «للموتوكروس»، بالإضافة إلى عرض أكروباتي للدراجات النارية، كما يوجد للأطفال والعائلات نصيب من الفعاليات المقامة، من خلال الاستمتاع بألعاب السيارات الكهربائية والواقع الافتراضي.

موسيقيون محليون

يستمتع الجمهور داخل قرية داكار بأنغام الموسيقى التي يؤديها منتجون موسيقيون محليون طوال أيام القرية، ليحظى الحضور بتجربة متكاملة من موسيقى وإثارة وترفيه، ويقدم جميع هذه الفقرات مذيع المسرح الذي يرحب بالجمهور ويقدم السائقين وسياراتهم التي تصل تباعا إلى القرية من موقع الفحص في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.