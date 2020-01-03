الأهلي يتفق مع الدولي بانيغا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج الرياض

اتفق نادي الأهلي مع لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني الدولي إيفر بانيغا للعب له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد إلى 3 مواسم تصل قيمته إلى 7 ملايين يورو.

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وينتهي عقد بانيغا مع ناديه الحالي في يونيو المقبل، وهو ما ساعد على إتمام الصفقة، حيث خشي النادي الإسباني رحيل لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية الثانية دون عائد مادي للنادي.

وكانت أندية الهلال الذي كان ينوي التعاقد معه كبديل عن البرازيلي كارلوس إدواردو، وإنتر ميامي الأمريكي، وفيورنتينا الإيطالي، وبايرن ليفركوزن الألماني، تنافست على ضم اللاعب خلال الفترتين الماضية والحالية. حقق اللاعب خلال مسيرته الكروية عددا من الانتصارات والألقاب، منها كوبا ليبرتادوريس في 2007، وكأس الملك الإسباني في 2008، والمركز الثاني في بطولة كأس الملك الإسباني 2017-2018، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA: 2007، والألعاب الأولمبية الصيفية، ودوري أبطال أوروبا UEFA في 2015.

من هو إيفر بانيغا؟