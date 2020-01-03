الأهلي يتفق مع الدولي بانيغا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اتفق نادي الأهلي مع لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني الدولي إيفر بانيغا للعب له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد إلى 3 مواسم تصل قيمته إلى 7 ملايين يورو.
وينتهي عقد بانيغا مع ناديه الحالي في يونيو المقبل، وهو ما ساعد على إتمام الصفقة، حيث خشي النادي الإسباني رحيل لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية الثانية دون عائد مادي للنادي.
وكانت أندية الهلال الذي كان ينوي التعاقد معه كبديل عن البرازيلي كارلوس إدواردو، وإنتر ميامي الأمريكي، وفيورنتينا الإيطالي، وبايرن ليفركوزن الألماني، تنافست على ضم اللاعب خلال الفترتين الماضية والحالية. حقق اللاعب خلال مسيرته الكروية عددا من الانتصارات والألقاب، منها كوبا ليبرتادوريس في 2007، وكأس الملك الإسباني في 2008، والمركز الثاني في بطولة كأس الملك الإسباني 2017-2018، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA: 2007، والألعاب الأولمبية الصيفية، ودوري أبطال أوروبا UEFA في 2015.
من هو إيفر بانيغا؟
- 1988: ولد بالأرجنتين ووالده دانييل بانيغا كان مدربا
- 2007: بدأ مسيرته في بوكا جونيورز الأرجنتيني ثم انضم إلى فالنسيا
- 2008: انتقل إلى فالنسيا ولعب له 162 مباراة رسمية وساعد في الفوز بكأس ملك إسبانيا
- 2008: شارك مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني
- 2008 - 2009: انتقل إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة
- 2012: تعرض إلى حادث سيارة أصيب خلاله بكسر في الكاحل الأيسر وكسر في الساق
- 2014: انتقل إلى إشبيلية وساعده في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
- 2014: انتقل إلى نيو ويلز أولد بويز الأرجنتيني على سبيل الإعارة
- 2015: سجل أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا (الدقيقة الثالثة)، وكان في برشلونة من ركلة حرة
- 2016: انتقل إلى إنترميلان الإيطالي ثم عاد إلى إشبيلية
- 2018: شارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول بكأس العالم
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