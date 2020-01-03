منصور بن مشعل يرفض أهلي الصائغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين جدة

تأزمت الأوضاع بين إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، بعد إعلان الأخير ابتعاده نهائيا عن النادي وامتناعه عن دعم الفريق في المرحلة المقبلة في ظل استمرار مجلس الإدارة الحالي.

وقال الأمير منصور إنه حاول كثيرا تقريب وجهات النظر مع الإدارة إلا أنه لم يصل إلى نتيجة، مقدما اعتذاره لجماهير الأهلي بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لبرنامج «الدوري مع وليد».

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وأضاف «هناك أمور كثيرة ستوضح عند الهيئة العامة للرياضية وهي من ستحسم الأمر، فهناك ثمة أخطاء كبيرة في الإدارة لا يمكن السكوت عنها».

ومن بين ملاحظاته، قال «شاهدنا البكر في مباراتين وكان جيدا، كما أن لاعب بقيمة المجحد لا يجب أن يجلس على دكة البدلاء، وكذلك الحال بالنسبة لنوح الموسى».

ونفى ابن مشعل وجود أي خلافات بينه وبين إداري الفريق السابق طارق كيال، مؤكدا أنه تربطه به علاقة قوية منذ الصغر حتى قبل الأهلي، وأنهما لا يزالان على تواصل حتى في خارج أمور النادي.

واختتم «أبدينا وجهة نظرنا في الجمعية العمومية والباقي عند الهيئة العامة للرياضة ونثق في قراراتها».