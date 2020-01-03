80 ألف ريال لكل تعاوني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

علمت «مكة» أن شخصية رياضية بارزة وعدت إدارة نادي التعاون بتسليم أي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم مكافأة 80 ألف ريال في حال تحقيق كأس السوبر وخطفه من أمام النصر في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واعدا أيضا بتوفير سيارة فارهة لمهاجم الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا متى ما سجل في شباك النصر وقاد فريقه للقب الأول في تاريخ النادي.

على صعيد آخر تكفل أحد شرفيي النادي بتوفير 1500 تذكرة باسم عضو الشرف ‫الراحل عبدالعزيز البراك، إهداء لجماهير التعاون لحضور نهائي كأس السوبر.

وكان المدرب المكلف، الوطني عبدالله عسيري، رفع وتيرة استعدادات سكري القصيم من خلال تدريب أخير طبق خلاله عددا من الجمل التكتيكية، حيث بدا اعتماده على مدالله العلياني والبرازيلي نيلدو في تنفيذ الكرات الساقطة وسط دفاعات النصر، بجانب تكليف لاعبي الوسط أميسي وتاوامبا بالضغط على حامل الكرة في مناطقهما.