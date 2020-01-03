بريجوفتش للاتحاديين: «جالس بحقي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

رفض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفتش جميع الاقتراحات المقدمة من إدارة النادي بشأن إعارته إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مطلع يناير الحالي، مفضلا البقاء حتى نهاية عقده مع الفريق بنهاية 2023.

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وأشارت مصادر داخل البيت الاتحادي إلى أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عرضت على اللاعب فكرة الإعارة إلى أحد الأندية التركية مع تكفلها بنصف قيمة الإعارة، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله قطعا الطريق أمام محاولات الإدارة الاتحادية، وفضلا فسخ العقد مشترطين تسلم كامل مبلغ العقد المتبقي من أجل إتمام ذلك، مما وضع الإدارة في حرج كبير خاصة في ظل انخفاض مستوى اللاعب وعدم تقديمه الإضافة الفنية المرجوة مقارنة بالقيمة المالية الكبيرة مقابل إتمام التعاقد معه (نحو 18 مليون يورو).

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أمس صورة للاعب في الطائرة أثناء مغادرته مطار الملك عبدالعزيز بجدة في اتجاهه إلى تركيا، فيما تبين أن اللاعب قد تحصل على إجازة يومين من تدريبات الفريق وفضل السفر فيها لحين استئناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة النصر في 10 يناير الحالي ضمن الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على صعيد آخر يغادر المدافع زياد المولد إلى فرنسا الأسبوع المقبل لإجراء عملية جراحية في الساق، تعقبها راحة ثم تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث سيغيب اللاعب عن جميع لقاءات الفريق في يناير الحالي، فيما تنتظر عودته في فبراير.