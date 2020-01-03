شكرا لقرائتكم الترسانة يشكو حكم لقاء النصر رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو الترسانة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد محمد عادل حكم مباراتهم أمام النصر فى الجولة العاشرة للقسم الثانى.
وأكد مسئولو الترسانة فى شكواهم أن محمد عادل تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للفريق فى نهاية اللقاء كانت كفيلة بتعادل الشواكيش بهدفين لمثليهما والخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير فى تلك المباراة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف .
وألمح مصدر مسئول داخل نادى الترسانة أن ناديه يطالب بالعدالة التحكيمية فى المباريات المقبلة وأن لا يتم محاباة بعض الفرق على حساب فرق أخرى مؤكدا أن موقف الفريق لا يحتمل اى أخطاء تحكيمية فى الفترة المقبلة .
ويحتل الترسانة المركز العاشر بجدول القسم الثانى برصيد تسع نقاط ويستعد لمواجهة كوكاكولا غدا فى ختام مباريات الدور الاول للمجموعة الثانية للقسم الثانى
كان فريق الترسانة قد أبرم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالى على رأسهم ايمن الهاجرى صانع ألعاب المنتخب اليمنى ومحمد سعيد مهاجم اليمن وايهاب عبدالمحسن لاعب بتروجت ومحمد موسى حارس مرمى الانتاج .
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