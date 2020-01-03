شكرا لقرائتكم وادى دجلة يتعادل أمام طلائع الجيش 1/1 بالشوط الاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى فريق وادى دجلة الشوط الأول أمام نظيرة طلائع الجيش بهدف لكل منهما، بالمباراة التى تجمعهما حاليا ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت .

وسجل أحمد كابوريا صانع العاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة عقب توغل رائع من زميلة كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس فقام بتصويب كرة إرتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك بينما جاء رجب عمران مهاجم وادى دجلة باحراز هدف التعادل فى الدقيقة الثانية من الوقت البدئل الضائع من عمر الشوط الأول وأستغلال خطأ الحارس محمد بسام فى التعامل مع كرة عرضية لتسقط من يده ويحرزها فى المرمى .

و أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل المباراة التى جاء كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل

خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير

خط الهجوم : كريم طارق ، زولا

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس كالتالى :

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فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

على الجانب الأخر شدد طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التى تلوح لهم أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة فى ظل تقارب النقاط مع المنافس .