شكرا لقرائتكم اتفاقية توأمة بين الأهلي والوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع نادى الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر، اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة بحضور تركي عبد المجيد الرئيس التنفيذي وفيصل قايد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة الطائرة وتركي مدخلي وبندر خير الله إداريي الكرة الطائرة. وحضر اجتماع توقيع الاتفاقية من جانب النادي الأهلي اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للكرة الطائرة ونور عطية المدير الفنى لقطاع الطائرة وحسن الحصري المدير الفني لمنتخب الطائرة، وفقا لما نشره حساب نادي الوحدة الرسمي على تويتر. وأكد الوحدة في بيانه عقد اجتماعات في فبراير المقبل لاستكمال مذكرات التفاهم حيث يستهدف الناديان من تلك الاتفاقية نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى إقامة ملتقيات رياضية مفتوحة بين الناديين وتبادل زيارات الفرق الرياضية والعمل على كل ما يقرب بين الشعبين المصري والسعودي. Advertisements







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