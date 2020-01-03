اخبار الرياضه

اتفاقية توأمة بين الأهلي والوحدة السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم اتفاقية توأمة بين الأهلي والوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع نادى الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر، اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة بحضور تركي عبد المجيد الرئيس التنفيذي وفيصل قايد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة الطائرة وتركي مدخلي وبندر خير الله إداريي الكرة الطائرة.

وحضر اجتماع توقيع الاتفاقية من جانب النادي الأهلي اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للكرة الطائرة ونور عطية المدير الفنى لقطاع الطائرة وحسن الحصري المدير الفني لمنتخب الطائرة، وفقا لما نشره حساب نادي الوحدة الرسمي على تويتر.

وأكد الوحدة في بيانه عقد اجتماعات في فبراير المقبل لاستكمال مذكرات التفاهم حيث يستهدف الناديان من تلك الاتفاقية نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى إقامة ملتقيات رياضية مفتوحة بين الناديين وتبادل زيارات الفرق والعمل على كل ما يقرب بين الشعبين المصري والسعودي.

Advertisements
81621196_1894041520739600_6532957320949792768_n
  

 

81015587_592909888200985_3990954688856981504_n
 

 

81042575_603653727058620_5602308122031947776_n
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية توأمة بين الأهلي والوحدة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا