شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ضمن أفضل 3 تصديات في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ، ضمن أفضل 3 تصديات، شهدتها منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك في مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد التي انتهت بتعادل الفريقين 1/1 ضمن مبايات المجموعة الاولي لدور المجموعات بالبطولة، واستعرض الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "كاف"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، فيديو لأفضل تصديات الجولة الثالثة لدوري أبطال افريقيا.

وظهر محمد أبو جبل ضمن أفضل 3 تصديات، بعد نجاحه فى التصدى لكرة خطيرة من لاعب زيسكو يونايتد ، ويعيش أبو جبل حالة من التألق خلال المباريات الماضية مع الزمالك ، بعدما نجح في استغلال الفرصة التي لاحت له من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون ، بعدما قرر الأخير اشراك أبو جبل أساسيا نتيجة الأخطاء التي تسبب فيها محمد عواد وادت لخسارة الفريق امام مازيمبي الكونغولي وانبي وطلائع الجيش في الدوري.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، حيث خاض الزمالك 3 مباريات تعرض للخسارة في مباراة واحدة امام مازيمبي والفوز في مباراة اول أغسطس الانجولي والتعادل امام زيسكو يونايتد، ويخوض الزمالك مباراة الجولة الرابعة يوم 10 يناير الجاري امام زيسكو في استاد السلام ، ويحتاج الزمالك للفوز ليقترب بنسبة كبيرة من حسم التأهل للدور التالي، فيما يواجه مازيمبي الكونغولي في القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

ويخوض الزمالك مباراة هامة في الدوري يوم الاحد المقبل امام فريق طنطا ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، ويحتاج الزمالك للفوز الثاني علي التوالي في الدوري للتقدم خطوة نحو المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 18 نقطة.