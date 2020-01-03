شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكتسح بيراميدز برباعية وإلغاء مباراة الاهلي والاتحاد في دوري 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم الجمعة منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر من مباراة مصيرة كان أبرزها تغلب المصري البورسعيدي علي بيراميدز برباعية مقابل هدف، جاءت المباراة حماسية للغاية واستطاع المصري فرض سيطرته من البداية بفضل تألق لاعبيه ، لتسفر تلك السيطرة عن الهدف الاول للمصري والذي احرزه ابراهيم سعيد في الدقيقة الحادية والعشرين من ركلة جزاء، واستمر المصري في ضغطه لتعزيز النتيجة ، لتشهد الدقيقة الخامسة والثلاثين احراز شريف وائل الهدف الثاني للمصري، لينتهي الشوط الاول بتقدم المصري علي بيراميدز بهدفين للاشئ.

وفي الشوط الثاني كثف فريق بيراميدز من ضغطه وتبادل الهجمات مع المصري وأسفر الضغط عن احراز بيراميدز للهدف الاول ، ليجري الكابتن عبده بدرية المدير الفني للفريق تبديلا بنزول محمد فرحات ليكون نقطة تحول بالمباراه، حيث امتلك بعدها المصري زمام الامور ويسيطر على منطقة المناورات ، وفي الدقيقة السابعة والسبعين استطاع البديل محمد فرحات احراز الهدف الثالث للمصري من ركلة جزاء ، واستمر المصري في فرض سيطرته علي مجريات اللقاء حتى استطاع المتألق ابراهيم سعيد احراز الهدف الرابع للمصري بعدما تلقي تمريرة حريرية من عمر الجرايحي ليسكنها الشباك لتنتهي المباراه بفوز المصري علي بيراميدز بأربعه أهداف لهدف.

وتعادل شباب الزمالك مع وادي دجلة بهدف لمثله وأحرز أدهم الخواجة هدف القلعة البيضاء.

كما فاز طنطا علي الإنتاج الحربى بهدفين لهدف ، حيث تقدم طنطا بهدف لمحمد سامى الجنزورى ثم تعادل الإنتاج في الشوط الثانى وأحرز محمدسامى هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع.

ونجح شباب إف سي مصر في التغلب على الجونه بهدفين دون رد علي ملعب الأخير.

فيما تقرر إلغاء مباراة الأهلي أمام مضيفه الاتحاد بسبب سوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقا، وكان من المقرر أن يلعب فريق 2001 بالأهلي مع الاتحاد على ملعب الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة 20 من بطولة الجمهورية، إلا أن الأمطار الغزيرة التي غطت أرضية الملعب حالت دون إقامة المباراة، ليقرر الحكم إلغائها على أن يتم تحديد موعد جديد لها في وقت لاحق.

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وانتزع شباب المقاولون ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه طلائع الجيش، حيث فاز ذئاب الجبل بهدف دون رد احرزه اللاعب سالم محمد، وعقب اللقاء قام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين واعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه عن الاداء واشاد بكل اللاعبين يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى و سعيد صابرادارى وتامر عادل علاج طبيعى واحمد طنطاوى احمال.

فيما واصل شباب الإسماعيلى سلسلة النتائج السلبية منذ بداية الموسم وخسر من فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب الاخير بالاسكندرية ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين، وجاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق اللاعب عمرو سعيد، بهذة النتيجة يتجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة يحتل بها المركز قبل الاخير في جدول الترتيب.

ويقود الفريق محمد عبد المجيد مدير فنى و ايمن كمال مدرب عام و ادم فؤاد مدرب حراس مرمى و محمد فهمى مدير ادارى الفريق و حازم عليان اخصائى علاج طبيعي.



دورى 2001