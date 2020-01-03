الإسماعيلي ينافس الوداد لخطف أفضل لاعب فى أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي الاسماعيلي في منافسة قوية مع نظيره الوداد المغربي للتعاقد مع الان اوكيلو لاعب خط وسط كمبالا سيتي الأوغندي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ألان أوكيلو ( 19 عاما) عاما يعد أفضل لاعب في أوغندا لعام 2019 ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية رائعة دفعت ادهم السلحدار المدير الفني المؤقت للدراويش لإعلان رغبته في التعاقد مع اللاعب. وبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم فى قمة منافسات الجولة الــ12 بالدورى الممتاز. Advertisements الفريق خاض مرانه على الملعب الرئيسى نظرا لاجراء بعض الاصلاحات على الملعب الفرعى. المران شهد تواجد جميع اللاعبين حيث تم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى التى شاركت باللقاء الماضى وخاضت تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة جاهزيتهم فى أسرع وقت وتجنب تعرضهم للإرهاق. المجموعة الثانية ادت تدريبات بدنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة قبل أن تخوض تدريبات على الاستحواذ. واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.

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