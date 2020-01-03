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صراع بين تشيلسي وتوتنهام من أجل ضم كوليبالي

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الجمعة 3 يناير 2020

نشب صراع بين ناديا ​تشيلسي​ و​توتنهام​ من أجل الحصول على كوليبالي نجم نادي نابولي​، خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، أن تشيلسي وتوتنهام لديهما رغبة قوية في التعاقد مع كوليبالي من نابولي.

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وأفادت أن إدارة الناديين اللنديين أرسلتا ممثلين إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع نابولي لبحث إمكانية حسم صفقة كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط المدافع السنغالي في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن النادي الإيطالي، خاصة بعد إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي.

​​​​​​ وأوضحت أن إدارة نابولي قد تطلب بما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل كوليبالي.

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