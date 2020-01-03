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شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيموفيتش يصنع ويسجل في أول مباراة مع ميلان والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في أول مباراة مع نادي ميلان بعد عودته إلى صفوفه.
وخاض ميلان مباراة ودية في مقر التدريبات مع فريق رودينسي، ,إنتهت بفوز الروسونيرو بنتيجة تسعة أهداف مقابل لاشيء.
وإستطاع زلاتان أن يسجل هدفا ويصنع آخرا في اللقاء، في إشارة إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة ميلان المقبلة أمام سامبدوريا في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الايطالي.
وإنضم زلاتان إلى الروسونيرو في صفقة إنتقال حر، ووقع على عقد لمدّة 6 أشهر، قابل للتجديد.
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