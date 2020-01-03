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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يكشف عن مثله الاعلى في كرة القدم والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
تحدث لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، الدولي المغربي الشاب المعار اشرف حكيمي الذي يتألق في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الالماني عن مثاله الاعلى وامكانية عودته الى الميرينغي.
وقال أشرف حكيمي: "مثلي الأعلى في كرة القدم هو مارسيلو، إنه لاعب يحب الجانب الهجومي مثلي، بالنسبة لي هو مرجع و قد كان شرفا كبيرا أن العب بجانبه وأن اتعلم الكثير منه".
واضاف أشرف حكيمي عن امكانية عودته إلى ريال مدريد: "هذا السؤال يطرحه علي الكثيرون، في الحقيقة بقي الكثير على نهاية الموسم، لدينا العديد من الأشهر لنستمتع باللعب، بعد ذلك سيحدث ما يجب أن يحدث و أتمنى ان يحصل ما هو أفضل بالنسبة لي و لمستقبلي".
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