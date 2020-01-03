حكيمي يكشف عن مثله الاعلى في كرة القدم

الجمعة 3 يناير 2020

تحدث لاعب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، الدولي المغربي الشاب المعار ​اشرف حكيمي​ الذي يتألق في صفوف فريق ​بوروسيا دورتموند​ الالماني عن مثاله الاعلى وامكانية عودته الى ​الميرينغي​.



وقال أشرف حكيمي: "مثلي الأعلى في كرة القدم هو ​مارسيلو​، إنه لاعب يحب الجانب الهجومي مثلي، بالنسبة لي هو مرجع و قد كان شرفا كبيرا أن العب بجانبه وأن اتعلم الكثير منه".

واضاف أشرف حكيمي عن امكانية عودته إلى ريال مدريد: "هذا السؤال يطرحه علي الكثيرون، في الحقيقة بقي الكثير على نهاية الموسم، لدينا العديد من الأشهر لنستمتع باللعب، بعد ذلك سيحدث ما يجب أن يحدث و أتمنى ان يحصل ما هو أفضل بالنسبة لي و لمستقبلي".