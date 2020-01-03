الامارات | ضربة موجعة لريال مدريد في بداية العام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لريال مدريد في بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان نبأ غير سار لجمهور «المرينغي» اليوم، بعد أن كشف خلال المؤتمر الصحافي قبل لقائه فريق خيتافي غدا في الجولة 19 من الدوري الإسباني، عن أن نجم الفريق، البلجيكي إدين هازارد، سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية، التي تستضيفها جدة السعودية الأسبوع المقبل. وقال زيدان إن غياب هازارد مؤكدا بنسبة 100%.

يذكر أن كأس السوبر تقام في السعودية بين 8 و12 الجاري، ويلتقي فيها الريال مع فالنسيا في نصف النهائي الأول، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو في المباراة الثانية. وتعرض هازارد للإصابة خلال لقاء سان جرمان الفرنسي في جولة الإياب بدوري أبطال أوروبا، كما غاب عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب الإصابة في الكاحل. وكان جمهور «الملكي» يمني النفس بعودة سريعة لهازارد، خاصة بعد أن عانى الفريق من غياب اللمسة الاخيرة في المباريات الماضية، التي سيطر فيها دون أن يسجل أمام بلباو وفالنسيا وبرشلونة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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