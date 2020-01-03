شكرا لقرائتكم خبر عن غياب همام طارق عن الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، غياب الدولى العراقى همام طارق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مواجهة الفريق أمام نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أكد الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن اللاعب يشعر بإجهاد شديد، ليقرر الجهاز الفنى منحه إجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبي.

ولم يغب اللاعب الدولي عن أي مباراة للدراويش، فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده، وهو ما أصابه بالإجهاد والإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.