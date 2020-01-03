شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اهتمام ريال مدريد.. مدرب فلامنجو: سنبيع «راينر» إلى أحد كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، بأن اللاعب الشاب راينر سيتم بيعه لأحد الأندية الكبار في أوروبا، وذلك خلال تصريحاته في حوار أجراه مع جريدة «ريكورد» البرتغالية.

واستغل نادي فلامنجو، اهتمام الأندية الأوروبية ببطل كأس العالم تحت 17 عاما، بالتجديد مع اللاعب راينر حتى عام 2024.

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واهتمت أندية مثل كبار العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان بمتابعة اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

إلا أن نادي أتلتيكو مدريد صرف النظر عن الصفقة، لضمه جواو فيليكس الذي يشبه اللاعب في أسلوبه.

وكشفت تقارير في الأسبوع الماضي أن ريال مدريد يستعلم عن راينر، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي أو الصيفي، حسب سير الصفقة.