شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمباراة الهامة التي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، منح مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام سموحة وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، راحة لمدة يوم واحد ليستأنفوا التدريب غدا السبت، على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبهم اليوم بشكل طبيعي.