شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يداعب الرئيس التنفيذي لنادي الميريا الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، محمد جمال العاصي، الرئيس التنفيذي، للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وكان آل الشيخ قد غادر البلاد في بداية رحلة علاجية، وأثناء لقائه بـ«العاصي» التقطت لهما صورة، نشرها مالك نادي الميريا، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: «العاصي شكله ميطمنش».
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يداعب الرئيس التنفيذي لنادي الميريا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.