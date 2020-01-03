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تركي آل الشيخ يداعب الرئيس التنفيذي لنادي الميريا الإسباني

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، ومالك نادي الميريا الإسباني، محمد جمال العاصي، الرئيس التنفيذي، للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان آل الشيخ قد غادر البلاد في بداية رحلة علاجية، وأثناء لقائه بـ«العاصي» التقطت لهما صورة، نشرها مالك نادي الميريا، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: «العاصي شكله ميطمنش».

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