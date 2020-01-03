شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب على رأس قائمة المرشحين لجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر، عن ديسمبر الماضي.

وتواجد على رأس قائمة المرشحين، الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالإضافة إلى النرويجي أولى جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايند، بجانب نايجل بيرسون، المدير الفني لفريق واتفورد.

قدم كلوب عروضا مميزة مع ليفربول، حيث يحتل الفريق قمة الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 19 وتعادل في واحدة، وله مباراة مؤجلة أمام فريق وستهام يونايتد، حيث يبتعد بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي.

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بينما استطاع سولسكاير أن يعيد مانشستر يونايتد، تدريجيا لمراكز القمة، حيث يوجد الفريق حاليا في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

أما نايجل بيرسون، فقد استطاع أن يحقق 3 انتصارات، في آخر 4 مباريات لفريق واتفورد، من أحدها فوز غال على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، بالإضافة إلى الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، والفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، والتعادل أمام شيفيلد يونايتد بهدف لمثله.

ويحتل واتفورد حاليا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، وأصبح بإمكانه الهروب من شبح الهبوط في حال الاستمرار على هذا المنوال.

وحصد كلوب جائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن أشهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر، بينما فاز بها فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي في شهر أكتوبر الماضي.