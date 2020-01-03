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ابراهيموفيتش يصنع ويسجل في أول مباراة مع ميلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

شارك النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش في أول مباراة مع نادي ​ميلان​ بعد عودته إلى صفوفه.

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وخاض ميلان مباراة ودية في مقر التدريبات مع فريق رودينسي، ,إنتهت بفوز الروسونيرو بنتيجة تسعة أهداف مقابل لاشيء.

وإستطاع زلاتان أن يسجل هدفا ويصنع آخرا في اللقاء، في إشارة إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة ميلان المقبلة أمام سامبدوريا في الجولة الـ18 من بطولة ​الدوري الايطالي​.

وإنضم زلاتان إلى الروسونيرو في صفقة إنتقال حر، ووقع على عقد لمدّة 6 أشهر، قابل للتجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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