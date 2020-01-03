شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستواجه خيتافي مساء الغد، ضمن منافسات الجوله التاسعة عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز .

وشهدت القائمة غياب كل من ماركو أسنسيو وإدين هازارد للإصابة، وسيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات. بينما يغيب مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، براهيم دياز، خاميس رودريجيز بسبب قرار فني. و جاءت قائمة الفريق كالتالي:- Advertisements حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي. خط الدفاع: ميليتاو، فاران، ميندي، كارفخال، ناتشو، أودريوزولا. خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، كروس، مودريتش، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، رودريجو، فينسيوس، بيل. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.

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