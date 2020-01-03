النصر والتعاون.. سوبر سعودي جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

بعيدا عن قواعدهما في مدينتي الرياض وبريدة، يصطدم بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق النصر، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فريق التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بحثا عن ترصيع خزائنهما وافتتاح موسمهما ببطولة جديدة لم يسبق لهما تحقيقها، وهي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر السعودي.

ولم ينجح أي من الفريقين في حصد لقب البطولة بعد أن مضت منها 5 نسخ، فيما حقق النصر الوصافة مرتين، حيث خسر النهائي أمام الشباب والهلال. وينتشي النصر بنتائجه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أهلته للتربع على الصدارة بفارق 7 نقاط عن التعاون الذي يحتل المركز السابع، إلا أن حسابات البطولة من مباراة واحدة لا تحتمل التعويض وتختلف كثيرا عن مباريات الدوري أو مباريات الذهاب والإياب، حيث تغيب المقارنات بين الفريقين ولاعبيهما، فيما تحضر العزيمة والقراءة الجيدة للمدربين، إضافة إلى العوامل والظروف التي تتحكم في تسيير المواجهة من طرد وإصابات وأهداف معاكسة وأخرى مبكرة غير متوقعة.

قبل المواجهة

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تواجها بنهائي واحد عام 1990 وكان على كأس الملك وفاز النصر 2-0، وحينها كان التعاون أول فريق من الأولى يصل النهائيتخلو قائمة الـ15 الأوائل لهدافي الدوري حتى الآن من أي لاعب تعاوني، بينما يتصدرها مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله بـ10 أهداف

يفتقد النصر خط دفاع كامل (عبدالرحمن العبيد وعمر هوساوي وعبدالله مادو للإصابة) وعبدالإله العمري لمشاركته مع المنتخب الأولمبي

يأمل التعاون في استعادة توامبا ذاكرته التهديفية بعد أن لعب دورا كبيرا في تحقيق كأس الملك بتسجيله الهدف الثاني

يبحث النصر عن لقب أول في كأس السوبر بعد خسارته النهائي مرتين أمام الشباب والهلال في 2015 و2016

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري وانتهت بفوز النصر 2-1

الوطني عبدالله عسيري أول مدرب سعودي يخوض نهائي كأس السوبر كمدير فني

يريد التعاون تأكيد تفوقه خارج الديار عقب انتزاعه كأس الملك الموسم الماضي من الاتحاد في الرياض

سجل البطولة

انطلقت بطولة السوبر السعودي للمرة الأولى عام 2013، وأقيمت 5 نسخ، توج الهلال بلقب نسختين منها مقابل التتويج مرة واحدة لكل من الفتح والشباب والأهلي، فيما لم يحصل النصر والاتحاد على اللقب من قبل.

2013 الفتح بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة وتوج الفتح بفوزه 3 - 2 بعد التمديد.2014 النصر بطل الدوري والشباب بطل كأس الملك بملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتوج الشباب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1 - 1.

2015 النصر بطل الدوري والهلال بطل كأس الملك على ملعب لوفتس رود بلندن وتوج الهلال بفوزه 1-0. 2016 الأهلي بطل الدوري وكأس الملك، والهلال بطل كأس ولي العهد بملعب فولهام الإنجليزي، وتوج الأهلي بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.2018 الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك في لندن وتوج الهلال بفوزه 2 - 1.