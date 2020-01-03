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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى



ينطلق موعد مباراة الزمالك وطنطا يوم الأحد المقبل الموافق 5-1-2020 على ستاد غزل المحلة فى تمام الخامسة مساء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط ويسعى فيه طنطا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه فى ترتيب جدول الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى



موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى حيث يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره طنطا يوم الأحد المقبلة الموافقة 5 -1- 2020 والتي يستضيفها ملعب استاد غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز حيث عاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواصلة انتصاراته بعد 20 يوماً من آخر فوز حققه الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز أثر تغلبه بهدفين نظيفين على حساب أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 11 من عمر الإيجيبشن ليج.

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موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى



موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى حيث فاز الفريق الأبيض على تماسيح النيل بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ليقفز أبناء ميت عقبة إلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى



موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى وطالب أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، لاعبي الفريق الأبيض بعدم الانشغال بالاعتراض علي الحكام بشكل مستمر والكلام الكثير كما ظهر في مباراة أسوان ، مشيراً إلي أن كثرة الاعتراضات تخرج الفريق عن تركيزه بنسبة كبيرة وتزيد من نسبة العصبية في أداء اللاعبين .