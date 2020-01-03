شكرا لقرائتكم الأهلي يلبي طلب فايلر بتركيب ساعة بمدخل ملعب التتش لعقاب المتأخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبي مسئولو النادي الأهلي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، وقاموا بتركيب ساعة كبيرة على مدخل ملعب التتش.

جاءت رغبة فايلر في تركيب ساعة من أجل معاقبة اللاعبين المتأخرين عن موعد مران الفريق الأحمر.

على جانب آخر، شارك عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وخاض رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة وذلك على هامش المران الذى أقيم ظهر اليوم، ويخضع صبحى لبرنامج علاجى بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى والبرنامج التأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

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وواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سى مصر التى تقام فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى الممتاز.

فيما خصص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق فقرة فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم الجمعة للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز فايلر على تدريبات الكرة، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "إف سي مصر".. وكان الأهلي قد حقق الفوز علي مصر المقاصة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن استمرار الانتصارات خلال مواجهة إف سي مصر.