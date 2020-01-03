شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري و الإسماعيلي يطالبان باستقدام حكام أجانب بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر كلاً من فريقي الاتحاد السكندري و الإسماعيلي بيان يفيد باستقدام حكام أجانب لادارة مباريتهم بالدوري العام.

لينضما للزمالك الذي أعلن بالأمس عقب فوزه على سموحة عن نيته في استقدام حكام أجانب لادارة مبارياته بالدوري العام بعد الظلم الفادح الذي تعرض اليه الفريق قي مبارياته الأخيرة كما وصف أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك.

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و تسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، و خرج أكثر من مسئول بتصريحات حول غضبه التام من التحكيم المصري مطالباً باستقدام حكام أجانب خلال الجولات القادمه.

و تضمن الخطاب المرسل من نادي الاتحاد السكندري طلب عقد إجتماع طارئ لرؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة حلول لإيقاف الأخطاء التحكيمية والبحث عن حلول لتطوير الحكام و رفع كفاءتهم خاصة أن الأخطاء تكون قاتلة للكثير منا لفرق.