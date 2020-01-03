شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت تحسن رمضان صبحى وعودته قبل الموعد المحدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخيص الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأجرى رمضان صبحي المُعار للأهلي من نادي هيدرسيلفيد الإنجليزي أشعة مؤخرا، أثبتت تحسن حالته وإلتئام المزق بشكل جيد واستجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه منذ فترة وهو ما يفتح باب العودة أمام اللاعب قبل ستة أسابيع كما كان مُحدداً من قبل.

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قد أكد أن رمضان صبحى يؤدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأن الأمور تسير بشكل طيب للغاية فى برنامج تجهيز اللاعب، موضحاً أن اللاعب يتدرب فى الجيم بشكل يومى.

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وواصل الأهلى تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب التتش والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سى مصر التى تقام فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى الممتاز.

فيما خصص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق فقرة فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم الجمعة للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز فايلر على تدريبات الكرة، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "إف سي مصر".. وكان الأهلي قد حقق الفوز علي مصر المقاصة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن استمرار الانتصارات خلال مواجهة إف سي مصر.