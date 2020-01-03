تشكيل وادى دجلة ضد طلائع الجيش فى الدوري

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جدة - عمرو شويل كشف اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة تشكيل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى ستقام على ملعب بتروسبورت .

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

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خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم وخطف النقاط الثلاث لتوديع المركز الأخير ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الطلائع مكون من : " محمد عبد المنصف - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الرحمن بودي - محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا - رفيق كابو - عبد الكبير الوادي - مروان حمدي".

على الجانب الأخر شدد طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التى تلوح لهم أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة فى ظل تقارب النقاط مع المنافس ويبدو التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام وادى دجلة مكون من : "محمد بسام -علي الفيل – محمد سمير – أحمد علاء – محمد ناصف - محمد شحاتة – احمد كابوريا – فرانك نجونجا – أحمد سمير – ناصر منسى – أحمد داوودا".