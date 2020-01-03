شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفقد خدمات همام طارق أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم ، فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى .. ويأتي ذلك بناء علي تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش

وشعر اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

وبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم فى قمة منافسات الجولة الــ12 بالدورى الممتاز.. وخاض الفريق مرانه على الملعب الرئيسى نظرا لاجراء بعض الاصلاحات على الملعب الفرعى.

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المران شهد تواجد جميع اللاعبين حيث تم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى التى شاركت باللقاء الماضى وخاضت تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة جاهزيتهم فى أسرع وقت وتجنب تعرضهم للإرهاق.

المجموعة الثانية ادت تدريبات بدنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة قبل أن تخوض تدريبات على الاستحواذ.

واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.