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مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر للدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل تنطلق مواجهات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم الأحد المقبل 5 يناير بثلاث مواجهات نارية بين الأهلى ونادى مصر،الزمالك وطنطا،المقاولون والمقاصة.

ويشارك فى الدورى المصرى 2020 ،18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد و سموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى و طلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

ويلعب الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية فيما يلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من موسم 2019/2020، كاملا بالمواعيد على النحو التالي :

الأحد 5 يناير

الأهلي × إف سي مصر.. الساعة 7:30

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طنطا  × الزمالك.. الساعة 5:00

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المقاولون العرب × مصر المقاصة.. الساعة 2:30

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الثلاثاء 7 يناير

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أسوان × الجونة.. الساعة 2:30

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بيراميدز × الإسماعيلي.. الساعة 5:00

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الإنتاج الحربي × المصري.. الساعة 5:00

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الأربعاء 8 يناير

سموحة × وادى دجلة.. الساعة 5:00

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طلائع الجيش × حرس الحدود.. الساعة 2:30

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إنبي × الاتحاد السكندري.. الساعة 7:30

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