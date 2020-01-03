مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر للدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل تنطلق مواجهات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم الأحد المقبل 5 يناير بثلاث مواجهات نارية بين الأهلى ونادى مصر،الزمالك وطنطا،المقاولون والمقاصة.
ويشارك فى الدورى المصرى 2020 ،18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد و سموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى و طلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .
ويلعب الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية فيما يلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية.
وجاء جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري موسم 2019/2020، كاملا بالمواعيد على النحو التالي :
الأحد 5 يناير
الأهلي × إف سي مصر.. الساعة 7:30
طنطا × الزمالك.. الساعة 5:00
المقاولون العرب × مصر المقاصة.. الساعة 2:30
الثلاثاء 7 يناير
أسوان × الجونة.. الساعة 2:30
بيراميدز × الإسماعيلي.. الساعة 5:00
الإنتاج الحربي × المصري.. الساعة 5:00
الأربعاء 8 يناير
سموحة × وادى دجلة.. الساعة 5:00
طلائع الجيش × حرس الحدود.. الساعة 2:30
إنبي × الاتحاد السكندري.. الساعة 7:30
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