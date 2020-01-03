شكرا لقرائتكم الاتفاق يكتسح أحد ويصل ربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الاتفاق مقعده في الدور ربع النهائي بعدما اكتسح ضيفه أحد 7-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ولم يجد الاتفاق أي صعوبة حيث اكتفى بتسجيل هدفين في الشوط الأول سجلهما مدافعه السلوفاكي فيليب كيش عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 9. وعند الدقيقة 35 تمكن التونسي نعيم السليتي من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله صالح القميزي بقدمه في شباك أحد.

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وفي الشوط الثاني فرض الاتفاق سيطرته ونجح مهاجمه هزاع الهزاع بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله التونسي أسامه حدادي بصدره في شباك أحد. وعند الدقيقة 70 تمكن لاعب الاتفاق محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الرابع بعدما اخترق دفاع أحد وسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس الجزائري عبدالرؤوف ناتاش.

وكثّف الاتفاق هجومه ونجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة مميزة من خلف حارس أحد من زميله محمد الكويكبي ليضع الكرة في الشباك الخالية. وعند الدقيقة 78 أحرز لاعب الاتفاق محمد الكويكبي الهدف السادس لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله السنغالي سليمان دوكارا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 83 سجّل لاعب أحد محمد العنزي هدف فريقه الوحيد ليرد عليه مدافع الاتفاق سعيد الربيعي بتسجيل الهدف السابع عند الدقيقة 88.

وسيلعب الاتفاق في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مباراة الفيصلي أمام ضيفه الهلال والتي ستقام في وقت لاحق.