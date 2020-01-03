شكرا لقرائتكم الحمدان يقود الأخضر الأولمبي للفوز على تايلاند ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على منتخب تايلاند بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة على ملعب نونثابوري، ضمن المعسكر الإعدادي بتايلاند والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان في الدقيقة 43 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وحسان التمبكتي، وخالد الدبيش، وناصر العمران، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وخالد الغنام، ومختار علي، وعبدالله الحمدان.

وبذلك اختتم "الأخضر" المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للبطولة الآسيوية، التي يأتي فيها ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.