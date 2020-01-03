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لوكاس نميتشا يعود من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، رحيل لوكاس نميتشا إلى ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي.

يأتي ذلك بعد مضي 6 أشهر فقط على استعارة النادي الألماني للاعب الألماني-الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوف منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً.

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واستخدم مانشستر بقيادة المدير الفني بيب غوارديولا بنداً في عقد إعارة اللاعب ليعيد لاعب خط الهجوم إلى صفوفه بشكل مبكر.

كان نيمتشا شارك في 12 مباراة مع فولفسبورغ في الدوري الألماني وبطولة الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا، لكنه لم يكن أساسياً أبداً في أي مباراة.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ: لأسباب مختلفة، لم تمضِ الأمور مع لوكاس كما كنا نتمناها جميعاً.

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