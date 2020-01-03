مورينيو يتوقع "أنباء سيئة" عن إصابة هاري كين









اسماء السيد - أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانكليزي أنه يتوقع "أنباء سيئة" عن حالة مهاجمه هاري كاين الذي تعرض لاصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الخسارة أمام ساوثمبتون في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وخرج كاين مصابا في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام "ساينتس" في المرحلة الحادية والعشرين.

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وقال مورينيو "لا أعرف بعد، أعتقد أنه في وقت لاحق اليوم سنحصل على أنباء. ولكن إن سألتموني عن شعوري، إن كانت أنباء جيدة أو سيئة، أميل أكثر الى الأنباء السيئة، نظرا لما شعر به هاري كاين والطريقة التي غادر بها المباراة".

وتابع "لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة".

ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفا على ميدلزبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس انكلترا الأحد.