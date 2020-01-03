شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "كابوريا" يتقدم لطلائع الجيش أمام وادى دجلة فى الدقيقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد كابوريا صانع العاب فريق طلائع الجيش فى أحراز هدف التقدم لفريقه أمام وادى دجلة بالدقيقة الثانية بالشوط الاول فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت .

و أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل المباراة التى جاء كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل

خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير

خط الهجوم : كريم طارق ، زولا

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس كالتالى :

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فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

على الجانب الأخر شدد طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التى تلوح لهم أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة فى ظل تقارب النقاط مع المنافس .