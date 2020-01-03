شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم وادى دجلة بـ" كريم طارق و زولا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل مباراة فريقه أمام وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى ستقام على ملعب بتروسبورت فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل

خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير

خط الهجوم : كريم طارق ، زولا

بينما أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة التشكيل كالتالى :

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فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

على الجانب الأخر شدد طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التى تلوح لهم أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة فى ظل تقارب النقاط مع المنافس .