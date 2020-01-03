شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحتفل بعيد ميلاد 6 لاعبين فى مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي علي الاحتفال بعيد ميلاد أكثر من لاعب بالفريق علي هامش الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدوري، ونظم الفريق احتفالية مصغرة لاعياد ميلاد اللاعبين محمود السيد ومحمود أبوالسعود وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وأمير عابد ومحمد عصام، باحضارة تورتة.

ويستعد المقاولون ، لمواجهة فريق مثر المقاصة خلال المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون العرب في المباريات المقبلة، حيث أكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية في الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

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وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس، في 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الانتاج الحربي، الاسماعيلي، المصري، حرس الحدود، الاتحاد السكندري، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادي دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون في مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن بعد النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباك المقاولون سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتي محمد سمير مدافع الفريق في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.