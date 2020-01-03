شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و صور .. "وصلة هزار " بين أجاى وجيرالدو وكهربا فى مران الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة لتدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة، والتى أقيمت على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى .

وشهد المران وصلة هزار بين الثلاثى النيجيرى جونيور أجاى و الكونغولى جيرالدو و محمود كهربا خلال التدريبات بالكرة، لكسر الملل من التدريبات اليومية .

ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيه حسين الشحات في الجزء البدني من المران ثم استكمل تدريباته التأهيلية تحت اشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة التي اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري.

وشارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

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فيما أدى محمود وحيد، تدريبات منفردة، وخاض وحيد جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وفضل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، عدم الاستعجال في عودته ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، خاصة أن اللاعب اشتكى من كدمة قوية.

و خاض رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن اللبرنامج العلاجى الذى يخضع له بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى والبرنامج التأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.