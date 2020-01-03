المدير الفني لطنطا: واثق في قدرات اللاعبين رغم صعوبة مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا ـ أ ش أ:

أكد أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، صعوبة مواجهة نادي الزمالك في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد باستاد غزل المحلة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال المزين - في تصريحات اليوم الجمعة - إن اللاعبين تعهدوا بتصحيح الأوضاع وبذل أقصى جهد، مؤكدًا أن اللقاء سيشهد تغييرات في صفوف الفريق خاصة بعد علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة نادي مصر والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.