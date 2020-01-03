لاعب الصفاقسي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشف فراس شواط مهاجم النادي الصفاقسي التونسي، أن النادي الأهلي لم يقدم له عرض من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية.
وكان موقع "لا برس" التونسي، قد نشر تقرير اليوم الجمعة أن النادي الأهلي القاهري والشباب السعودي يتسابقان للفوز بخدمات المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال اللاعب من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة : "هذه الأنباء التي ربطت بيني وبين النادي الأهلي غير صحيح بالمرة، ليس لدي عرض رسمي من النادي الأهلي في الوقت الحالي."
وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف فريق الحزم السعودي للانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي لكن هذه المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.
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