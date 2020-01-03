أول تعليق من لوزيرن حول رحيل هدف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: كشف المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري ريمو مياير، أن مهاجم الفريق النيجيري بلسينج إليكي مستمر مع الفريق. وأضاف المدير الرياضي للوزيرن في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية :"أعتقد أن إليكي مستمر مع الفريق". وكانت تقارير صحفية ربطت صاحب الـ23 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. Advertisements مصدر من جانب النادي الأهلي كشف في تصريحات لـ"يلا كورة"، بأن ناديه لم يتوصل لاتفاق مالي مع النادي السويسري. وشارك إليكي خلال هذا الموسم مع لوزيرن في 21 مباراة بجميع المسابقات ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة. جدير بالذكر أن إدارة الأهلي دعمت صفوفها بالانتقالات الشتوية الحالية من خلال التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

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