تقرير تونسي: الأهلي قدم عرضًا للتونسي فراس شواط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن النادي الأهلي قدم عرضًا لنادي الصفاقسي التونسي من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق فراس شواط.

ويواصل النادي الأهلي البحث عن مهاجم جديد لتقوية الصفوف الأمامية خلال الفترة المقبلة.

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وذكر موقع "لابرس" التونسي الرسمي، أنه هناك منافسة بين الشباب السعودي وبين النادي الأهلي من أجل التعاقد مع شواط.

وارتبط الأهلي بأسماء عدد من اللاعبين منهم التونسي ياسين الشماخي.

وكان الأهلي قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي.