محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن النادي الأهلي قدم عرضًا لنادي الصفاقسي التونسي من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق فراس شواط.
ويواصل النادي الأهلي البحث عن مهاجم جديد لتقوية الصفوف الأمامية خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع "لابرس" التونسي الرسمي، أنه هناك منافسة بين الشباب السعودي وبين النادي الأهلي من أجل التعاقد مع شواط.
وارتبط الأهلي بأسماء عدد من اللاعبين منهم التونسي ياسين الشماخي.
وكان الأهلي قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير تونسي: الأهلي قدم عرضًا للتونسي فراس شواط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.