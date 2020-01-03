وصول أحمد أحمد وإيتو للغردفة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرۃ القدم "كاف"، فجر اليوم الجمعة، مدينة الغردقة، بصحبة نجم أفريقيا وبرشلونة الأسبق الكاميروني صامويل إيتو.

ومن جانبه، أبدى منتخب الكاميرون المعتزل، صامويل إيتو، عن سعادته بزيارۃ الغردقة واعتززاه بتقديم حفل الأفضل في أفريقيا من الغردقة مباشرۃ.

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ويستضيف منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش في مدينة الغردقة، يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير حفل الاتحاد الأفريقي للأفضل عن عام 2019.

وسبق وأن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرۃ القدم عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والأفريقية في الأيام المقبلة علی هامش حفل توزيع جوايز الأفضل في أفريقيا لعام ٢۰١٩ وعلى رأسهم: البرازيلي مافو، الأرجنتيني فيرون، الفرنسي يوري دجوركاييف، البرتغالي نونو جوميش، السعودي سامي الجابر، الياباني ناكاتا، الإيفورايين دروجبا ويايا توريه، الأنجولي فلافيو، الكاميروني روجيه ميلا، السنغالي الحاج ضيوف، الغاني عبيدي بيليه، الزامبي كالوشا بواليا، النيجيري أموكاشی، النيجيری كانو.

ومن مصر سيحضر كلاً من محمود الخطيب، حسن شحاتة، وائل جمعة، أحمد فتحی وأحمد حسن.