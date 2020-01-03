تشكيل وادي دجلة أمام طلائع الجيش

أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة تشكيل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي ستنطلق الساعة السابعة والنصف، على ملعب "بتروسبورت"، ضمنمباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز.
وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى :
فى حراسة المرمى : محمد
خط الدفاع : رجب عمران، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى، أحمد بيكهام
خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش
خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو
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