الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة بيراميدز وعودة باهر المحمدي

بدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الاستعداد للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم فى قمة منافسات الجولة الــثانية عشر من عمر الدورى المصري الممتاز.

شهد المران تواجد جميع اللاعبين من ضمنهم قائد الفريق باهر المحمدي الذي كان يغيب لأسباب ادارية حيث تم خلاله

تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى التى شاركت باللقاء الماضى وخاضت تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة جاهزيتهم فى أسرع وقت وتجنب تعرضهم للإرهاق.المجموعة الثانية أدت تدريبات بدنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة قبل أن تخوض تدريبات على الاستحواذ.واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.

ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 جمعهما بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان.