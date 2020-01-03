بدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الاستعداد للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم فى قمة منافسات الجولة الــثانية عشر من عمر الدورى المصري الممتاز.
شهد المران تواجد جميع اللاعبين من ضمنهم قائد الفريق باهر المحمدي الذي كان يغيب لأسباب ادارية حيث تم خلاله
المجموعة الثانية أدت تدريبات بدنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة قبل أن تخوض تدريبات على الاستحواذ.
واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.
ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 جمعهما بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة بيراميدز وعودة باهر المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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